Hà Nội tăng cường 2.500 lượt xe khách phục vụ dịp Tết

Dự kiến lượng khách qua bến xe trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 250 - 350% so với ngày thường, Hà Nội có kế hoạch tăng cường gần 2.500 lượt xe khách dự phòng dịp Tết. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội (Transerco) dự báo, với số ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, từ ngày 25/1 - 2/2/2025 nên nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tập trung cao hơn trong các ngày 20, 22/1 và 24 đến 27/1. Dự kiến Bến xe Giáp Bát lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dự kiến, lượng khách qua bến xe trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 250 - 350% so với ngày thường. Một số tuyến có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm. Cụ thể, tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách được dự báo trong các ngày cao điểm tăng cao nhất sẽ khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường. Vì vậy lượt xe được bố trí tăng cường dự kiến từ 850 đến 900 lượt xe/ngày, chủ yếu cho các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá… Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến tăng cường tại bến xe Gia Lâm là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang… Với Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường. Do đó, lượt xe dự kiến tăng cường là hơn 950 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng,… Trong thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Sau thời gian nghỉ Tết, lượng khách lại tăng trên các tuyến đường dài như: TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Mê Thuột… tập trung tại Bến xe Giáp Bát. Các bến xe của Công ty CP bến xe Hà Nội sẵn sàng phục vụ hành khách Ông Hùng cho biết, lượng xe cần tăng cường để giải tỏa khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ dự kiến cho các bến xe trực thuộc Công ty (Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm) là 2.486 xe. Công ty CP Bến xe Hà Nội đề nghị các bến xe phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an phường, công an quận trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên bến, kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất cháy nổ, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi rê dắt khách. Đồng thời, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối, các hành vi vi phạm pháp luật trên các bến xe. Đối với Bến xe Giáp Bát, do ảnh hưởng của việc rào đường Kim Đồng để phục vụ thi công dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, nguy cơ tắc đường sẽ tăng cao bất thường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của bến. Do vậy, bến xe phải chủ động xây dựng chi tiết các kịch bản điều hành trong thời gian phục vụ nghỉ lễ. Các bến xe không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, bán vé cao hơn giá đã đăng ký; bảo đảm mọi hành khách trên xe đều có vé trước khi xe xuất bến. Đồng thời, kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích... để bảo đảm an toàn về người và tài sản cho hành khách đi xe. Để bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch phục vụ tết đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trên các bến xe, Công ty CP Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho Tết Nguyên đán năm 2025. Thùy Linh