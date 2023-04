Hà Nội: Tạm đình chỉ nhà hàng bị tố cho khách ăn nước lẩu thừa

Ngay sau khi những thông tin và hình ảnh được chia sẻ đã khiến dư luận xôn xao. Đa số đều tỏ ra sốc nặng trước sự việc cặp vợ chồng gặp phải.



UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã tạm đình chỉ hoạt động đối với nhà hàng kinh doanh lẩu ếch Hương Mực. Ảnh Trung Nguyên.

Ngay sau đó, một người tự nhận là chủ quán của nhà hàng đã vào bình luận phân trần về vụ việc.

Người này tự nhận là chủ quán H.M. và lên tiếng xin lỗi cặp vợ chồng gặp phải sự cố tại quán vào tối ngày 15/4. Người này cho rằng, do hiện tại không có mặt ở nhà nên khi xảy ra vụ việc đã không xử lý được.

“Lỗi là do phía quán, còn sự việc là do nhân viên đã bê nhầm nồi lẩu của khách đã ăn xong vào bàn của mình. Thực sự đây là lỗi do quản lý nhân viên không tốt.