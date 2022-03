Hà Nội sẽ làm điểm về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Mọi dự án CNTT khi triển khai phải có cấu phần tương xứng về an ninh mạng

Theo Chinhphu.vn, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp ngày 2/3 triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Trong kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Đề án 06, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Tập trung ưu tiên nguồn lực hoàn thành việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ và yêu cầu tại Đề án 06.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Ảnh minh họa: baodantoc.vn)

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL), ứng dụng CNTT; bảo đảm mọi dự án CNTT khi triển khai phải có cấu phần tương xứng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.