Hà Nội sẽ cho học sinh cấp 3 trở lại trường vào tháng 12

Your browser does not support the audio element.

Đầu tháng 12 sẽ cho học sinh khối THPT đến trường

Trao đổi với báo chí ngày 29/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với sự chuẩn bị chu đáo nên hơn 36.000 học sinh khối lớp 9 của 18 huyện, thị xã trở lại trường đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn, không ghi nhận ca mắc tại các trường học.

Đây là thành quả của tinh thần trách nhiệm cao, sự cố gắng, chung sức, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền, của đội ngũ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh... Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng, là kinh nghiệm quý giá để thành phố tiếp tục mở rộng địa bàn, quy mô các khối, lớp trở lại học trực tiếp.