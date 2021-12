Hà Nội sẽ chi 5.800 tỷ đồng xây dựng nhà ở tái định cư, cải tạo chung cư cũ

Your browser does not support the audio element.

Hà Nội đẩy mạnh việc cải tạo chung cư cũ (Ảnh: Tiến Tuấn).

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. UBND thành phố đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021-2025 là khoảng 44 triệu m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5m2 sàn/người.

Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư; 10% là nhà ở riêng lẻ.