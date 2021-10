Hà Nội sắp đấu giá loạt lô đất quận trung tâm, giá khởi điểm gần 200 triệu/m2

25 lô đất khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy sắp được đấu giá

Nhiều cuộc đấu giá đất cũng chuẩn bị được tổ chức tại các quận huyện Hà Nội. Ngày 24/10, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai sẽ tổ chức đấu giá hơn 3.400m2 tại thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ. Theo đó, có 2 mức giá khởi điểm: Các thửa đất có ký hiệu từ S2-17 đến S2-32 khởi điểm 25,7 triệu/m2; Các thửa đất có ký hiệu từ S2-01 đến S2-16 có giá khởi điểm 47,7 triệu/m2.

So sánh cho thấy, với mức giá 47,7 triệu/m2, giá khởi điểm tương ứng với kết quả trúng đấu giá dự án Sơn Đồng, Hoài Đức tổ chức cuối năm 2020 và cao hơn 17 triệu/m2 so với đất đấu giá khu Trại Cá cùng xã đang chào bán tự do là 30 triệu/m2.