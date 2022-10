Hà Nội rà soát, thu hồi khẩn lô thuốc ngoại điều trị các bệnh gan

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng vừa ký công văn thông báo thu hồi trên địa bàn Hà Nội lô thuốc viên nang mềm Hepasyzin sản xuất ở Hàn Quốc. Lý do thu hồi là lô thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định lượng (vi phạm mức độ 2).



Thuốc viên nang mềm Hepasyzin bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành: VN-22078-19, số lô: 2114; ngày sản xuất: 14/4/2021, hạn dùng: 14/4/2024. Sản phẩm này do Công ty DongBang Future Tech & Life Co., Ltd. (Hàn Quốc), Công ty cổ phần Thương mại và phát triển Hà Lan (địa chỉ ở Hà Nội) nhập khẩu.





Theo quảng cáo, thuốc Hepasyzin có thành phần chính là cao Cardus marianus, Thiamin nitrate, Pyridoxin hydrochlorid, Nicotinamide dùng trong điều trị viêm gan mạn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ, nhiễm độc gan.