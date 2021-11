Hà Nội phong tỏa tạm thời một tòa chung cư do có ca dương tính

Your browser does not support the audio element.

Tòa chung cư VP6 phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) bị phong tỏa tạm thời do có ca dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Gia Bảo).

Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 29/11, UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tên P.T.M.T. (sinh năm 1990, sống tại tòa nhà VP6, tổ dân phố số 14, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội).