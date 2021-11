Hà Nội phòng, chống dịch thế nào khi Covid-19 đã ở khắp 30 quận, huyện?

Your browser does not support the audio element.

Nội dung công điện nêu rõ, ở giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 11/10 đến ngày 25/11, Hà Nội đã ghi nhận 4.817 ca mắc, trong đó số ca cộng đồng tăng nhanh với 1.704 ca (chiếm tỷ lệ 35,43%), đồng thời số ca mắc do lây nhiễm thứ phát cũng tăng lên.

Trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát các nội dung đã được giao, phân công tại các văn bản chỉ đạo đã ban hành.