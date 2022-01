Hà Nội: Phát hiện nhiều nhà xã hội mua rồi bỏ không hoặc đập thông 2 căn

Your browser does not support the audio element.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5488 về chuyên đề "Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025".

Theo UBND TP Hà Nội, giai đoạn 2016-2020, đã có 12.659 căn hộ nhà ở xã hội tại 23 dự án được xét duyệt bán, cho thuê, tương đương khoảng hơn 1,2 triệu m2 sàn nhà ở. Việc xét duyệt cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục.