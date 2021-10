Hà Nội phạt các cửa hàng chưa thực hiện nghiêm quy định quét QR kiểm soát người vào, ra

Vì thế, Sở TT&TT Hà Nội đã đề nghị UBND các quận, huyện thời gian tới tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tạo, quét mã QR ghi nhận thông tin người vào, ra các địa điểm công cộng, cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất... để công nghệ có thể hỗ trợ hiệu quả hơn nữa các lực lượng y tế trong truy vết, khoanh vùng dịch, duy trì trạng thái bình thường mới.

Trước đó, từ trung tuần tháng 9, Sở TT&TT Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, Thành đoàn Hà Nội triển khai nền tảng khai báo y tế điện tử, quản lý thông tin người ra, vào địa điểm bằng mã QR. Đây là 1 trong 3 nền tảng công nghệ được Bộ TT&TT và Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương triển khai thống nhất trong phòng chống dịch Covid-19.

Công văn của Sở TT&TT Hà Nội hồi trung tuần tháng 9 nêu rõ: “Đối với trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ… trên địa bàn quản lý không thực hiện tạo mã QR địa điểm, đã liên hệ nhắc nhở quá 3 lần vẫn không thực hiện thì phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi tạo xong QR địa điểm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định”.

Theo thống kê, tính đến hết ngày 17/10, tổng số địa điểm quét mã QR tại Hà Nội là 613.266. Số địa điểm QR Code có lượt quét mã QR trong ngày 17/10 là 68.827 địa điểm và tổng số lượt quét mã QR trên phạm vi toàn thành phố trong ngày là 273.522 lượt. Tổng số người đi/đến check-in tại các địa điểm quét QR trong ngày 17/10 là 209.344 người.



Số liệu của Sở TT&TT Hà Nội cũng cho hay, trong ngày 17/9, có 9 đơn vị không phát sinh lượt quét trong ngày gồm Chương Mỹ (3 xã Đồng Phú, Hữu Văn, Nam An), Sóc Sơn (1 xã Đức Hòa), Thanh Oai (1 xã Thanh Thùy), Mỹ Đức (2 xã An Phú, An Tiến), Thạch Thất (1 xã Yên Trung) và Phú Xuyên (1 xã Tri Thủy).

Vân Anh