Hà Nội: Nhiều người bất ngờ quay đầu xe khi gặp tổ công tác đặc biệt

Ghi nhận sáng 1/9 trên đường Hoàng Cầu, tổ công tác đặc biệt số 3 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người tham gia giao thông, phòng chống dịch Covid 19. Nhiều người khi thấy tổ công tác đã bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe chạy ngược chiều.

