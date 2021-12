Hà Nội nhận định tình hình tham nhũng "vẫn diễn biến phức tạp"

Your browser does not support the audio element.

Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, theo UBND TP Hà Nội, cơ quan này đã thực hiện hàng loạt biện pháp, cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Về việc phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND TP Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng.

Đối với việc phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm, thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong công tác PCTN.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy định về PCTN để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN trên các lĩnh vực: đầu tư mua sắm công, tài chính ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng…

Theo số liệu báo cáo, lực lượng Công an thành phố đã thụ lý 38 vụ 40 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 27 vụ 29 bị can; khởi tố trong kỳ 9 vụ 7 bị can; phục hồi điều tra 2 vụ 4 bị can). Kết quả giải quyết, đơn vị này đã tạm đình chỉ 6 vụ một bị can; đình chỉ một vụ; kết thúc chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 vụ 31 bị can….