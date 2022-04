Hà Nội: Nhà 3 tầng bị cháy lúc nửa đêm, 4 người tử vong

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội, hồi 01h13 phút ngày 21/4/2022, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 01 xe chỉ huy, 04 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 01h18 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy được xác định cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa) là nhà của bà Đoàn Thị Mảnh (chủ hộ).