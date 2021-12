Hà Nội nghiên cứu cấm xe máy vào nội đô sau năm 2025

Your browser does not support the audio element.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 4/7/2017 của HĐND TP về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030.

Nội dung báo cáo thể hiện các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 04 đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng và tiến độ, bước đầu phát huy hiệu quả.