Hà Nội nêu giải pháp "gỡ" lỗ trăm tỷ cho metro Cát Linh - Hà Đông

UBND TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân khiến việc hoạt động sau 2 tháng cuối năm 2021 thua lỗ là do: số lượng khách di chuyển bằng đường sắt 2 tháng năm 2021 là 874.000 lượt, thấp hơn nhiều so với kế hoạch dự kiến khoảng 4,9 triệu lượt hành khách; do hệ thống mạng đường sắt đô thị chưa kết nối đồng bộ các tuyến nên chưa hấp dẫn để thu hút được đông đảo người dân tham gia; mặc dù lượng hành khách đi chưa cao, song chi phí vận hành (điện, nhân công…) không thể cắt giảm.

Bên cạnh đó, ở giai đoạn đầu đưa vào vận hành tuyến 2A, giá vé tạm tính, với số lượng người tham gia giao thông bằng đường sắt chưa cao thì doanh thu bán vé không đủ để bù đắp các chi phí phát sinh liên quan.

Về giải pháp khắc phục, theo UBND thành phố, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố đã điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt có lộ trình trùng với tuyến đường sắt số 2A, bổ sung các tuyến xe buýt mới đi từ các nhà ga, mở mới các bãi đỗ xe gần các nhà ga để tăng sự khớp nối trong hệ thống giao thông chung nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân khi di chuyển bằng phương tiện đường sắt đô thị.

Trên cơ sở đó, Hà Nội kỳ vọng sẽ tăng số lượng hành khách, tăng doanh thu bán vé của Hanoi Metro và từ đó sẽ không phát sinh thêm lỗ. Ngoài ra, Hanoi Metro sẽ đẩy mạnh khai thác thương mại trên toàn tuyến để tạo thêm nguồn thu, bù đắp số lỗ lũy kế…