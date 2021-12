Hà Nội muốn đầu tư 1.000 tỷ đồng vào hệ thống y tế cơ sở

Your browser does not support the audio element.

Thông tin nêu trên được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đưa ra tại phiên thảo luận trong kỳ họp HĐND TP khóa XVI diễn ra sáng 8/12.

Trước đó, các đại biểu đã đưa ra 40 ý kiến thảo luận tại tổ và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường.