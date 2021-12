Hà Nội: Một phóng viên trình báo bị đe dọa, "giam lỏng" khi tác nghiệp

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí sáng 3/12, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy xác nhận đã nắm bắt được thông tin nêu trên. Tuy nhiên, việc có xảy ra vụ việc phóng viên bị đe dọa, cản trở khi tác nghiệp hay không thì chưa thể thông tin.

Theo nội dung đơn trình báo tố giác tội phạm của phóng viên H.T. (đang công tác tại một tờ báo có trụ sở chính tại TPHCM) gửi Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy, mới đây, bản thân được tòa soạn giao nhiệm vụ tìm hiểu thông tin người dân phản ánh tại biệt thự số 09 lô B (ở khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.