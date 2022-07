Hà Nội mở đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip, sẵn sàng thay thế sổ hộ khẩu

Theo đó, bắt đầu từ ngày 25/7 đến ngày 25/8, tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội sẽ triển khai 3 ca cấp CCCD gắn chip/ngày, từ 7h đến 22h hàng ngày.

Giám đốc Công an TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Công an cấp xã tổ chức rà soát lại toàn bộ số nhân khẩu trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp trên địa bàn (bao gồm cá nhân khẩu đăng ký thường trú, nhân khẩu tạm trú và nhân khẩu đang cư trú không đủ điều kiện đăng ký, thường trú, tạm trú trên địa bàn TP).