Hà Nội: Mắc kẹt trong nhà 3 tầng bốc cháy lúc nửa đêm, 3 nạn nhân hoảng loạn phải nhập viện cấp cứu

Theo lãnh đạo công an quận Ba Đình, khoảng 3h sáng, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân số 41 ngõ 4 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đám cháy bốc lên lúc nửa đêm làm tầng 1 căn nhà hư hỏng nặng.

Ngay khi tiếp nhận được thông tin ban đầu, lực lượng PCCC nhận định thời gian xảy cháy vào ban đêm nên có khả năng cao có người mắc kẹt và cháy lan nhanh nên Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và hơn 20 cán bộ chiến sĩ cùng lưc lượng Công an quận Ba Đình, Công an quận Đống Đa tới hiện trường triển khai chữa cháy.