Hà Nội lên phương án ứng phó khi biến chủng Omicron xuất hiện

Your browser does not support the audio element.

Yêu cầu nêu trên thể hiện trong Kế hoạch ứng phó với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn thành phố vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký và ban hành.

TP Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Việt Nam; tăng cường rà soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến/về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam châu Phi…