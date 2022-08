Hà Nội lên phương án đăng kiểm và thu phí khí thải xe máy

Kiểm tra ngẫu nhiên khí thải trên 5.200 xe có tuổi đời trên 5 năm cho thấy các phương tiện này có xu hướng phát thải vượt giới hạn cho phép. Cụ thể, tỷ lệ xe không đạt tiêu chuẩn Việt Nam mức 1 là hơn 54% và không đạt mức 2 là trên 60% (theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2018 về phương tiện giao thông đường bộ giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải, nồng độ CO và HC trong khí thải của phương tiện lắp động cơ cháy cưỡng bức được xác định ở mức 1 là 4,5 CO (% thể tích), ở mức 2 là 3,5 CO (% thể tích).

Sở TN&MT Hà Nội dự kiến thí điểm kiểm định khí thải xe máy từ năm 2024 (Ảnh: Phạm Hải).

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến tháng 7 năm nay, Hà Nội có hơn 7,6 triệu phương tiện, trong đó hơn một triệu ôtô, gần 6,5 triệu môtô các loại và khoảng 180.000 xe máy điện.