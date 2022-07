Hà Nội lấy ý kiến việc xây dựng nhà hát 3.500 chỗ sát Hồ Tây

Đồ án quy hoạch 1/500 này có tổng diện tính nghiên cứu trên 77 ha, trong đó quy mô diện tích lập quy hoạch trên 45 ha thuộc địa giới hành chính phường Quảng An và một phần của phường Tứ Liên.

Theo UBND quận Tây Hồ, đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là của người dân hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận.

Hồ Đầm Trị nằm sát Hồ Tây (Ảnh: Vũ Toản).

Thông tin với PV Dân trí sáng 13/7, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết quy mô nhà hát khoảng 3.500 chỗ ngồi được xây dựng trên diện tích khoảng 13.000m2 ở (sát Hồ Tây) mới chỉ dự kiến, đề xuất trước đây từ phía một tập đoàn bất động sản lớn.

Trước đây đồ án điều chỉnh quy hoạch bán đảo Quảng An do tập đoàn này lập, đề xuất với UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, theo Luật Quy hoạch, việc lập đồ án thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nên TP Hà Nội đã giao UBND quận Tây Hồ thực hiện, kế thừa đồ án do doanh nghiệp đề xuất trước đây.