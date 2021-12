Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế tối đa đi ra ngoài trong dịp Tết

Your browser does not support the audio element.

Nội dung nêu trên thể hiện trong Công điện số 27 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch và đầu năm mới 2022 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký và ban hành ngày 31/12.

Theo đó, song song với việc đón năm mới tết Dương lịch 2022, chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành và Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài.