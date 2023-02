Hà Nội: Khởi tố tài xế say xỉn, đá vào mặt cảnh sát 141

Ngày 27/2, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 16/2, tổ công tác Y3/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thuý, phường Nhân Chính ra hiệu lệnh dừng xe tô nhãn hiệu Vinfast Lux SA, màu đen, BKS 30H - 037.16 để kiểm tra vì có biểu hiện nghi vấn.