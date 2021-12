Hà Nội khẩn tìm người đến quán trà đá, chợ, hiệu thuốc liên quan 3 ca F0

một giờ trước Tin pháp luật

Vào hồi 8h30’ ngày 1/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an xã Chiềng Khừa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Pùa Lao Tủa (SN 1981, trú tại bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) sau 16 năm lẩn trốn.