Hà Nội: Khám phá 5 phim điện ảnh nghệ thuật đặc sắc về châu Phi

Loạt phim sau đó là "Khiêu vũ trong làn bụi" (Dancing in the dust, 1989), "Đêm của các vị vua" (Night of the kings, 2020 - được chọn chiếu tại Liên hoan Phim Venice), "Freda" (2020, dự thi Cannes) và "Mặt trời" (Juwaa, 2022).

Loạt tác phẩm từng chu du và gặt hái nhiều liên hoan phim quốc tế tại Pháp, Mỹ, Đức và Hà Lan. Phần lớn đều là phim đã thắng giải tại FESPACO các năm.

Khán giả Việt Nam quan tâm tới sự kiện có thể vào cửa tự do cho đến khi phòng chiếu hết ghế ngồi.

Lịch chiếu phim:

