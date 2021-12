Hà Nội: "Khám bệnh" cầu Chương Dương chờ sửa chữa tổng thể

Your browser does not support the audio element.

Ngày 5/12, trao đổi với PV Dân trí, bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Công ty công trình giao thông Hà Nội (đơn vị quản lý, duy tu cầu Chương Dương) - cho biết, hiện đơn vị đã bàn giao mặt bằng cầu cho đơn vị kiểm định xem xét, đánh giá tình trạng xuống cấp một số hạng mục của cây cầu.

"Công tác duy tu cầu chúng tôi vẫn đang tiến hành làm thường xuyên. Sau khi đơn vị chức năng kiểm định xong toàn bộ hạng mục cầu Chương Dương, họ sẽ ra khuyến cáo và cơ quan quản lý sẽ lên phương án sửa chữa tổng thể cầu Chương Dương. Dự kiến đến hết tháng 12, việc kiểm định hoàn thành" - bà Thủy nói.

Hiện mỗi ngày có tới hơn 95.000 lượt xe qua cầu, gấp hơn 8 lần so với thiết kế cầu Chương Dương. Đơn vị kiểm định đang "khám bệnh" cho cây cầu để lên phương án sửa chữa tổng thể (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo bà Thủy, hiện cầu có 11 khe co giãn, đã sửa chữa được 8 khe còn lại 3 khe hư hỏng tại trụ T4, T7 và T8A. Từ đầu năm đến nay, đơn vị quản lý cầu đã thực hiện sơn nnútkết cấu thép khoảng 1.200 m2, thảm mặt cầu bằng bê tông Polynesia 1.100 m2, vá ổ gà khoảng 150 m2, sơn kẻ bê tông 650 m2, sửa chữa khe cao su 6 m.