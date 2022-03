Hà Nội: Khách sạn đồng loạt giảm giá kích cầu du lịch

Năm 2021, tỉ lệ lấp đầy của thị trường khách sạn Hà Nội đạt 30,6%, tiếp tục giảm 4,5 đpt so với năm 2020 và 50,6 đpt so với năm 2019.

Dù ngành du lịch đã chính thức mở cửa đón khách quốc tế nhưng lượng du khách đến Việt Nam chưa nhiều như mong đợi. Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Á Vũ Thanh Hoài dự báo, phải cuối quý III/2022, du khách quốc tế mới đến Việt Nam, nguyên nhân là do phần lớn khách quốc tế thường phải mất từ 6 tháng đến 1 năm chuẩn bị để tham gia tour.

Chia sẻ tại Diễn đàn: “Luồng xanh” cho du lịch cất cánh; Chuyên đề I: “Mở cửa du lịch linh hoạt - an toàn - hiệu quả” do VCCI chỉ đạo, Tổng Cục du lịch, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức sáng 11/3, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh nên xu hướng đi du lịch của du khách đã thay đổi so với thói quen trước đây.

Trước đây đi theo nhóm lớn, giờ đi du lịch theo nhóm nhỏ, du lịch tại chỗ, du lịch trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng. Trước tình hình đó, Hà Nội đã cùng với các doanh nghiệp hỗ trợ thúc đẩy các sản du lịch truyền thống và mở rộng sang các loại hình du lịch phù hợp với tình hình mới.

Cũng theo ông Minh, thời gian tới đây, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch, tổ chức các sự kiện để làm ấm dần thị trường du lịch cũng như thu hút khách du lịch đến với Thủ đô.

Hà Nội đã có các chương trình quảng bá như: Tham gia các hội nghị, diễn đàn về du lịch quốc tế trong nước, tuyên truyền trên các kênh truyền hình, báo chí trong khu vực, thực hiện quảng bá trên CNN (Mạng tin tức truyền hình cáp) với lượng phủ sóng cao, khi các doanh nghiệp có sản phẩm hay, hấp dẫn có thể gửi tới Sở Du lịch Hà Nội để Sở tập hợp, nghiên cứu, những sản phẩm nào độc đáo, phù hợp với định hướng của Chính phủ và Hà Nội...

"Những điều này kỳ vọng giúp số lượng du khách đến với Hà Nội nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi để các khách sạn Hà Nội mở cửa hoạt động trở lại nhanh hơn" - ông Minh khẳng định.

Theo DDDN