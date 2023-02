Hà Nội: Khách bỏ quên áo khoác chứa 2.300 Euro ở sân bay Nội Bài

Sau đó, hai bên đã cùng lập biên bản kiểm tra, chiếc áo khoác có chứa một số tiền ngoại tệ tương đương hơn 2,3 ngàn Euro.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ vị khách trình báo, Đội An ninh trật tự ga quốc nội đã đối chiếu các thông tin và xác định được vị khách này chính là chủ nhân của chiếc áo khoác nói trên. Đến 16h30 chiều cùng ngày, tại phòng trực của Đội An ninh trật tự ga quốc nội, lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao lại chiếc áo khoác cho vị nam hành khách.