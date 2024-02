Hà Nội: Khách ăn phở cuốn sốc khi thấy giun còn sống, bám dính trên lá rau

Your browser does not support the video tag.

Khách ăn phở cuốn ở Hà Nội kinh hãi thấy giun còn sống, bám dính trên rau (Nguồn video: N.P.T)

"Tôi thường tới quán này ăn vì thấy sạch sẽ nhất trong những hàng phở cuốn. Nhưng nhìn hình ảnh này, có lẽ tôi khó ăn lại", một tài khoản có tên Anh Quan nhận định.

Trong khi đó, một số người cho rằng đây cũng là lý do khiến bản thân không bao giờ động đến rau sống, tiết canh, khi ăn bên ngoài.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhà hàng phở cuốn Hương Mai cơ sở Xuân La xác nhận có vụ việc xảy ra tại đây. Theo người quản lý, sự việc xảy ra vào tối ngày 16/2. Sau đó, vị khách có gọi điện báo với nhà hàng để phản ánh.



Phở cuốn là một trong những món ăn được nhiều vị khách yêu thích khi tới Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).