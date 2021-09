Hà Nội: Kết quả xét nghiệm Covid-19 của cô gái rơi chung cư tử vong

Tối ngày 29/9, thông tin nhanh với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ cô gái 24 tuổi làm việc tại toà nhà văn phòng được phát hiện rơi xuống sảnh và tử vong vào sáng cùng ngày.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã phong toả hiện trường, cán bộ y tế cũng có mặt để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với nạn nhân. Chiều tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân âm tính (không mắc Covid-19).

Hiện trường vụ việc Trước đó, Khoảng 9h ngày 29/9, cư dân toà chung cư trong ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Trung) tá hoả phát hiện cô gái rơi từ tầng cao toà nhà xuống đất tử vong nên nhanh chóng báo chính quyền địa phương.