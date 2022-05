Hà Nội: Hút thuốc ở nơi công cộng sẽ bị tố cáo qua ứng dụng di động

Sáng 6/5, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch dự án “Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua thí điểm mô hình huy động sự tham gia của cộng đồng ở cấp quận và nhân rộng trên toàn quốc”.



Tại Hội thảo sáng nay ở Hà Nội, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã thông tin Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính tại các địa điểm cấm hút thuốc.



Theo đó, 2019-2020, cơ quan chức năng kiểm tra 1.927 đơn vị/cơ sở, xử phạt 376 trường hợp về vấn đề môi trường không khói thuốc lá theo quy định của Luật, với số tiền xử phạt là 563,9 triệu đồng. Năm 2021, Bộ Công An đã tổ chức 15 đợt thanh kiểm tra tại 599 đơn vị, xử phạt 15 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 120 triệu đồng. Ngoài ra, công tác kiểm tra thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá còn được lồng ghép với kiểm tra an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ...





Theo PGS.TS Khuê, mặc dù công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này có nhiều biến chuyển, tuy nhiên kết quả chưa được như mong đợi do còn tồn tại nhiều hạn chế như lực lượng thanh tra thiếu, thanh tra các cấp chưa thực sự quan tâm đến việc thanh, kiểm tra công tác phòng chống tác hại thuốc lá.



Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới vẫn còn cao (năm 2020, tỉ lệ hút thuốc ở nam giới là 42,3%, nữ giới là 1,7%), tỉ lệ tiếp xúc với khói thuốc lá vẫn còn cao ở một số địa điểm như nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê…; thuốc lá được sử dụng và bày bán tràn lan...



Nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các quy định về môi trường không khói thuốc, Quỹ Phòng, chống khói thuốc thuốc lá xây dựng ứng dụng phần mềm VN0khoithuoc trên điện thoại di động.