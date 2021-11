Hà Nội hỏa tốc cách ly tại nhà 7 ngày với người đến từ tỉnh thành phía Nam

Your browser does not support the audio element.

Ngày 16/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Công điện số 23/CĐ-UBND về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong tình hình mới.

Nội dung công điện nhấn mạnh, trong những ngày gần đây, xu hướng các ca nhiễm tăng nhanh tại nhiều địa bàn với nhiều ổ dịch phức tạp; một số tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh…