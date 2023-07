Hà Nội: Hiệu trưởng được quyền quyết định việc chuyển trường của học sinh

Trong quyết định này, Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rõ: "Các trường thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển trường không lấy sách giáo khoa làm căn cứ, gây khó khăn cho học sinh khi chuyển trường. Học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, sau khi học sinh hoàn thành chương trình và được lên lớp trên thì được chuyển trường. Việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh không phụ thuộc vào sách giáo khoa được lựa chọn khác nhau giữa trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển đến".

Bộ GD&ĐT quy định hồ sơ chuyển trường gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký; học bạ (bản chính); giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục); giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; giấy giới thiệu chuyển trường do trưởng phòng GD&ĐT (đối với cấp trung học cơ sở), giám đốc sở GD&ĐT (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

Về thủ tục chuyển trường, quy định của Bộ GD&ĐT nêu rõ: Đối với học sinh trung học cơ sở, nếu chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố thì hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của giám đốc sở GD&ĐT.

Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, phòng GD&ĐT nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.