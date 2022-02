Hà Nội được vinh danh là top điểm đến thế giới cho người mê ẩm thực

Trang du lịch nổi tiếng Tripadvisor vừa công bố danh sách "Travelers’ Choice Best of the Best 2022", giới thiệu những điểm đến, dịch vụ, trải nghiệm "tốt nhất của tốt nhất" trong ngành du lịch, dựa trên hàng triệu đánh giá và ý kiến của du khách trên khắp thế giới.

Theo chia sẻ từ Tripadvisor, những bình chọn được thực hiện do các du khách thực sự đi du lịch và trải nghiệm. Danh sách năm nay được chia thành các điểm đến thịnh hành, điểm đến thành phố, điểm đến mùa đông, điểm du lịch dã ngoại và điểm đến dành cho tín đồ ẩm thực.