Hà Nội dựng thêm 30 chốt cứng

Trong Chỉ thị hỏa tốc số 20 được UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 3/9, Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải để lắp đặt các chốt cứng, nhằm hạn chế người và phương tiện từ vùng 2, 3 di chuyển vào vùng 1 và ngược lại.



Đến 23h đêm qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương hoàn thành lắp đặt chốt cứng tại 16 điểm cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm: Liên Mạc 2; Cầu Phố Viên; Cầu Noi; Cầu Khu Công nghiệp Bộ Công an; Đông La; Bích Hòa 2; Trạm bơm Khe tang; Cầu Mỹ Hưng; Cầu Đen; Cầu Dương Hiền; Hoàng Xá 2; Cầu Khánh Vân; Cầu làng Phúc Am; Duyên Thái; 2 vị trí trên đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.



Ngoài ra, trong ngày 4/9, Sở Xây dựng sẽ hoàn thành chốt cứng 14 cầu còn lại, gồm: Cầu Đại học Vân Canh; Cầu cạnh cầu sông Đáy; Cầu cạnh hồ câu sông Đáy; Cầu Lại Dụ; Mai Lĩnh cũ; Cầu Đồng Hoàng; Cầu xóm sông Cầu (cầu sắt); Hoàng Xá 1, Đỗ Hà; Cầu Văn Xá; Cầu cạnh Công ty CocaCola; Lối lên cao tốc từ đường kênh Hồng Vân; Cầu kẹ qua kênh Hồng Vân; Đê Hồng Vân.



Sau khi hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ bàn giao cho các địa phương quản lý. Người dân được yêu cầu không di chuyển qua 30 chốt cứng này.

Hà Nội lập 30 chốt cứng để hạn chế người và phương tiện từ vùng 2, 3 di chuyển vào vùng 1 (Ảnh: Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội) Trước đó, từ 7h sáng 4/9, Hà Nội đã "kích hoạt" 21 chốt loại 1 tại vùng 1, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông; Dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế; Kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.



Vị trí 21 chốt tại phân vùng 1 của Hà Nội gồm: Cầu Thăng Long; Cầu Diễn; Cầu Thạch Bích; Cầu sông Đáy; Cầu Mai Lĩnh; Cầu Quán Gánh; Cầu Thanh Trì; Cầu Vĩnh Tuy; Cầu Chương Dương; Cầu Nhật Tân; Cống Liên Mạc; Cầu vượt Sông Nhuệ; Cầu Ngà; Cầu 72 II; Cầu Cù Sơn; Cầu Tân Phú; Ngã ba đê Tả Đáy; Cầu Khê Tang; Cầu Qua Ngã ba đê Hữu Hồng - Trạm Bơm Hồng Vân; Cầu Long Biên.



Ngoài ra có 9 chốt loại 2 và 9 chốt loại 3 do lực lượng Công an các quận, huyện chủ trì, nằm ở các vùng còn lại.



Hôm qua, UBND TP. Hà Nội quyết định chia 3 phân vùng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khác nhau. Vùng 1 ("vùng đỏ") tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 gồm 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.



Các vùng còn lại áp dụng theo Chỉ thị 15. Công an TP. Hà Nội dự kiến có 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường.