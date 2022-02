Hà Nội dùng cơ sở dữ liệu nguồn nước trên Google Maps phục vụ công tác chữa cháy

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, ngày 18/2, Công an thành phố đã tổ chức bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy cho Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.