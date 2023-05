Hà Nội dự kiến tăng học phí 2 - 4 lần

Năm 2022, Hà Nội quyết định tăng học phí theo Nghị định 81, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, thành phố đã chi hơn 1.100 tỷ đồng để cấp bù phần chênh lệch tăng so với năm 2021 và hỗ trợ 50% học phí. Do đó, số tiền thực đóng của phụ huynh năm 2022 không tăng so với 2021.

Tuy nhiên từ năm học 2023 - 2024, Hà Nội dự kiến không hỗ trợ chênh lệch như năm học trước. Do đó, phụ huynh sẽ phải đóng nhiều tiền hơn từ 2 - 4 lần.