Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học trực tiếp từ 1/3

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, để duy trì lâu dài việc tổ chức dạy học trực tiếp, thành phố yêu cầu đơn vị, địa phương tăng cường hỗ trợ cho các nhà trường; đảm bảo cho học sinh từng bước quay trở lại học bán trú.

Đặc biệt, sau khi nêu thông tin Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3, ông Dũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai theo nguyên tắc "đảm bảo an toàn nhất thì cho trẻ mầm non đến trường, đưa học sinh trở lại an toàn, hiệu quả nhưng không cứng nhắc, không cực đoan".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT phối hợp Sở Y tế tham mưu, trình phương án cho trẻ em mầm non trở lại trường học trực tiếp từ tháng 3; nghiên cứu xây dựng lộ trình để học sinh tiểu học được trở lại trường với các sinh hoạt bình thường, trong đó có ăn bán trú.