Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Công viên Thống Nhất

Theo kế hoạch tổ chức Tết Nhâm Dần 2022 của UBND TP Hà Nội, để phục vụ nhân dân đón Tết mà vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phòng, chống dịch, Bộ Tư lệnh thủ đô được giao chủ trì tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm ở Công viên Thống Nhất có truyền hình trực tiếp. Kế hoạch bắn pháo hoa này sẽ sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa.