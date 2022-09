Hà Nội đình chỉ 326 quán karaoke vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố đã thực hiện kiểm tra 100% các quán karaoke, giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động.

Theo Công an Hà Nội, từ giữa tháng 8/2022 đến nay, lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ thêm 27 cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ karaoke, phạt tiền 1 tỷ đồng. Còn từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã đình chỉ gần 330 quán karaoke do vi phạm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các cơ sở này sẽ bị công khai tên, địa chỉ để người dân cùng giám sát.