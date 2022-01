Hà Nội: Dịch "hạ nhiệt", Đống Đa cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ

Your browser does not support the audio element.

Quyết định nêu trên có hiệu từ kể từ ngày hôm nay, 1/1/2022.

Trước đó, tối 31/12/2021, UBND TP Hà Nội phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó, quận Đống Đa có sự thay đổi, dịch chuyển từ cấp độ 3 về cấp độ 2 (tức vùng vàng).

Ở quy mô cấp xã, phường, quận Đống Đa đang có 7 phường: Trung Phụng, Kim Liên, Văn Miếu, Thổ Quan, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa dịch ở cấp độ 3; 14 phường có dịch ở cấp độ 2, gồm: Cát Linh, Hàng Bột, Khương Thượng, Láng Hạ, Láng Thượng, Nam Đồng, Ngã Tư Sở, Phương Liên, Phương Mai, Quang Trung, Thịnh Quang, Trung Liệt, Trung Tự và Văn Chương.