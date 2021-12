Hà Nội đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng "khơi thông" ùn tắc

Your browser does not support the audio element.

Tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 10/12, các đại biểu HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong 91 đại biểu tham gia biểu quyết thì có 90 đại biểu tán thành, một đại biểu để phiếu trắng, đạt tỷ lệ 94,74%.