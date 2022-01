Hà Nội đặt tên 38 đường, phố mới

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 5450/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định này, Hà Nội sẽ đặt tên 38 đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 9 tuyến phố.

Hình ảnh tuyến phố mang tên nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh trên địa bàn quận Cầu Giấy được nhìn từ trên cao (Ảnh: Quân Đỗ).

Cụ thể, đặt tên 38 tuyến đường, phố mới gồm: