Hà Nội: Đảm bảo cung ứng điện trong mùa cao điểm nắng nóng

Hệ thống điện quốc gia vẫn cơ bản đáp ứng đủ điện, nhưng khu vực miền Bắc lại tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện cục bộ từ tháng 5 đến tháng 7, khi thời tiết được dự báo là nắng nóng cực đoan kéo dài, nền nhiệt trên 36 độ C trong một số giờ cao điểm. Dự báo năm 2022, hệ thống điện miền Bắc nói chung và hệ thống điện TP Hà Nội nói riêng vận hành rất căng thẳng trong hè 2022 do phụ tải tăng cao đột biến.

Trung tâm điều độ hệ thống điện TP Hà Nội diễn tập xử lý tình huống cực đoan.

Theo thống kê của EVNHANOI, công suất sản lượng quý I năm 2022 cũng đã ghi nhận sản lượng lớn nhất 62,255 triệu kWh ngày 22/02 (tăng 19% so với tháng 2/2021); công suất đỉnh 4.120 MW lúc 18h ngày 22/02 (tăng 20,1% so với tháng 02/2021). Do dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, theo đó việc sản xuất kinh doanh trên toàn thành phố đã khôi phục dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

EVNHANOI khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Trước thực tế này, câu chuyện lo điện cho vào mùa hè năm 2022 cũng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Để chuẩn bị ứng phó một cách chủ động với các kịch bản có thể xảy ra và đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mọi tình huống, ngay từ tháng 9/2021, EVNHANOI xây dựng các phương án cấp điện mùa hè 2022.