Hà Nội công bố điều kiện chính thức cho F0 chữa trị tại nhà

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký, ban hành Phương án số 276/PA-UBND về việc cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người mắc Covid-19 (F0) trên địa bàn thành phố.

Phải có đơn đăng ký gửi xã, phường, thị trấn nơi cư trú

Nội dung văn bản nhấn mạnh, phương án này được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người mắc Covid-19 được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như vật chất cho người bệnh; được cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.