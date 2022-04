Hà Nội: Còn bị động, thiếu nhất quán trong triển khai chống dịch COVID-19

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho lĩnh vực y tế, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở.

UBND thành phố cũng đặt ra các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác dự báo, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trước đó, ngày 31.3, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 8.057 ca COVID-19 mới. Hà Nội có 202.271 bệnh nhân đang điều trị, theo dõi (giảm khoảng 10.000 ca so với ngày trước đó), trong đó, chỉ còn 1.285 người điều trị tại bệnh viện, 200.830 người theo dõi, cách ly tại nhà...