Hà Nội có thêm 230 xã được phép cấp đăng ký xe tại phường

Chị Lã Đào Ngọc Anh (trú tại Trâu Quỳ, Gia Lâm) cho biết, mình đã được cán bộ chiến sĩ tiếp đón rất tận tình và hướng dẫn các thủ tục như khai thông tin, kiểm tra thông tin nên chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bấm biển số.

Theo đại úy Hoàng Xuân Minh, Phó trưởng Công an TT Trâu Quỳ, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về công tác phân cấp đăng ký xe về xã, phường, thị trấn, Công an huyện Gia Lâm đã triển khai đến cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn do công an thành phố tổ chức.

Công an TT Trâu Quỳ tham mưu UBND thị trấn tuyên truyền bằng loa thông báo từ 1/10, người dân trên địa bàn có thể đên trụ sở công an thị trấn đăng ký xe.