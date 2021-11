Hà Nội có thể điều trị F0 tại nhà ngay trong tuần này

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Trần Thường

Theo bà Hà, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo đáp ứng công tác y tế kịp thời.



Bà Hà nhấn mạnh, việc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà sẽ giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa theo đúng tinh thần của Thủ tướng và phù hợp với chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt hiện nay.



Về lý do TP chuyển hướng điều trị tập trung toàn bộ F0 thể nhẹ và không triệu chứng sang điều trị tại nhà, Giám đốc Sở Y tế thông tin, TP đã chuẩn bị các phương án, kịch bản từ rất sớm cho việc này. Tuy nhiên, việc triển khai phải phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh.



Về phương án điều trị, bà Hà cho biết, nhân viên y tế sẽ chăm sóc, theo dõi sức khỏe người dân qua hệ thống tổng đài 1022, hoặc qua các phần mềm. Trong quá trình theo dõi sức khỏe, ngành y tế cũng tư vấn, cấp phát thuốc, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe được tốt nhất.



Giám đốc Sở Y tế cũng cho hay, Hà Nội đã giao chính quyền quận, huyện, xã, phường và tổ Covid-19 cộng đồng kiểm tra điều kiện cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Đơn vị chức năng đã có danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện; từ danh sách này đơn vị sẽ phân tầng bằng phần mềm.



"Khi phát hiện F0, chúng tôi sẽ xem xét điều kiện, thể trạng bệnh và dựa vào điều kiện gia đình để quyết định điều trị tại nhà hay tập trung", bà Hà nói.



Về phương án, Sở Y tế đã trình UBND TP, TP sẽ phê duyệt phương án sớm để ngay trong tuần này, TP có thể triển khai luôn điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà.



Theo bà Hà, yếu tố quan trọng nhất trong điều trị F0 tại nhà là phát hiện sớm F0 có dấu hiệu chuyển tầng để sớm đưa đến các cơ sở điều trị phù hợp. Đó là khi nồng độ oxy SpO2 giảm xuống dưới ngưỡng an toàn.



Ngoài ra, TP cũng đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế như người già, trẻ em, người nhiều bệnh nền. Với những F0 trong nhóm này, ngành y tế sẽ có chế độ chăm sóc, theo dõi đặc biệt, thường xuyên liên lạc với mục tiêu là giảm tỷ lệ tử vong.



Bà Hà mong sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng để giám sát chặt chẽ việc theo dõi, cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà; tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.